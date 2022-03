Dmitrij Muratow:Der Friedensnobelpreisträger unterbricht seine Arbeit

Von Katja Gloger

Die Zeitung dichtmachen? Das sei etwa so, als würde man ihn bitten, sich zu erschießen, so hat es Dmitrij Andrejewitsch Muratow immer mal gesagt. Aufgeben, sich dem Kreml beugen, diesem Präsidenten? Keine Option. Für ihn nicht, und schon gar nicht für seine Redaktion, die er als Chefredakteur seit mehr als zwei Jahrzehnten leitet, in geheimer Abstimmung von der Redaktion immer wieder gewählt.