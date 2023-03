Kommentar von Kerstin Bund

Jeder dritte Fernzug ist im vergangenen Jahr zu spät gekommen - so viele wie nie zuvor. Die ausgefallenen Züge sind da noch nicht einmal mitgerechnet. Doch halt, bald wird ja alles besser bei der Deutschen Bahn. Bis 2030 soll der Bahnverkehr nach Schweizer Vorbild zuverlässiger und planbarer sein. Außerdem sollen Reisende schneller umsteigen können, weil Fern- und Regionalverkehr nun endlich optimal miteinander vernetzt werden. So zumindest verheißt es der Deutschlandtakt, den 2018 Verkehrsminister Andreas Scheuer vorgestellt hat. "Guten Service" und "hohe Qualität" gibt es demnach noch obendrauf. Damit, so lautete die Hoffnung, sollten die Fahrgastzahlen verdoppelt werden.