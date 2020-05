Wie viel Europa wert ist, lässt sich in Euro und Cent nicht beziffern. Überhaupt verhält es sich bei dieser Europäischen Union wie mit den meisten Dingen im Leben: Erst wenn es sie nicht mehr gäbe, wüsste man, was man einst an ihr hatte. Die Selbstverständlichkeit des Binnenmarktes, ihre Grenzenlosigkeit, das Geflecht aus gemeinsamen Gesetzen und Regeln: All das macht Europa stark, unangreifbar, wirtschaftlich attraktiv. Und all das steht nun zur Disposition.