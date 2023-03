Wenn der Gesundheitsminister zur Spritze greift: Karl Lauterbach verabreichte beim Besuch eines Impfzentrums in Mecklenburg-Vorpommern im Januar 2022 höchstselbst das Vakzin von Biontech.

Kommentar von Rainer Stadler

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat in einem Interview einige Dinge zur Corona-Impfung klargestellt: dass Impfschäden auftreten, wenn auch selten; dass es absolut bestürzende Schicksale gibt; dass der Staat Betroffenen helfen muss. Bis vor Kurzem wären solche Aussagen eines Politikers in Verantwortung undenkbar gewesen. Wer sich an die Hochphase der Pandemie erinnert, versteht auch, warum.