Kommentar von Klaus Ott

Eigentlich ist der Bundestag ein Ort der freien Rede. Doch ausgerechnet für ein entscheidendes Kapitel im Kampf gegen die Pandemie, also für eines der wichtigsten Themen dieser Zeit, gilt das nicht. Was der Staat, was die Bundesregierung den einzelnen Pharmakonzernen für deren Impfstoffe gegen das Coronavirus zahlt, ist streng geheim. Abgeordnete können das zwar in der sogenannten Geheimschutzstelle des Bundestags nachlesen. Sie dürfen aber nicht darüber reden.