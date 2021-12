Die CDU will endlich zurückfinden zu Identität, konservativen Werten und klaren Worten. All das drückt sich in diesem Votum aus.

Kommentar von Joachim Käppner

Winston Churchill nannte seinen amerikanischen Freund Harry Hopkins einst "Lord Root of the Matter", also Lord "Kern der Sache". Auf welthistorisch etwas bescheidenerer Ebene bezeichnet Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann nun Friedrich Merz als "Mann der klaren Worte". Und damit drückte er genau das Gefühl aus, das eine absolute Mehrheit der abstimmenden CDU-Mitglieder bewog, den Sauerländer im nunmehr dritten Anlauf endlich dorthin zu befördern, wo er richtig zu sein glaubt: in den Vorsitz der Christdemokraten.