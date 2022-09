Die Spitzen von SPD, Grünen und Liberalen vor der Präsentation der Koalitionsvereinbarung in Berlin im November 2021.

Ein Jahr nach der Bundestagswahl steht die Welt kopf. Was als sicher galt, steht infrage. Was lange tabu war, wird plötzlich nötig. So haben sich das die Wähler von SPD, Grünen und Liberalen nicht vorgestellt. Trotzdem wird viel davon abhängen, ob sie dem neuen Pragmatismus folgen können.