Kommentar von Detlef Esslinger

Manchmal sollte ein Bundespräsident nur der Pressesprecher seines Volkes sein. Dann spricht er nichtssagend - damit sich niemand aufregen kann. Also äußert Frank-Walter Steinmeier aus Anlass der Beisetzung des emeritierten Papstes an diesem Donnerstag, dessen Glauben sowie "seine intellektuelle Kraft und seine menschliche Bescheidenheit werden in Deutschland in lebendiger Erinnerung bleiben". Darauf wird man sich in der Heimat einigen können: Atheistisch, dumm oder korrupt war Joseph Ratzinger nicht. Aber sonst so?