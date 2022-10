Von Christoph Gurk

Vor ein paar Tagen ließ Alexandre de Moraes ein Video aus dem Netz löschen. So etwas kommt öfters vor, de Moraes ist Mitglied des Obersten Gerichts- und auch Wahlgerichtshofs in Brasilien. In diesen Funktionen hat er schon Tausende Inhalte aus Videoplattformen und Social-Media-Seiten löschen lassen, wegen Diffamierung oder Falschnachrichten. Dieses Mal aber war anders.