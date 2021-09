Ein Soldat der Bundeswehr steht mit einem Sturmgewehr vom Typ G36 am Flughafen nahe des Stützpunktes in Gao in Mali.

Kommentar von Bernd Dörries

Deutschland und die Bundeswehr haben einiges investiert in die Ausbildung des jungen Offiziers Assimi Goïta aus Mali, der zur neuen Elite des Staates in Westafrika gehören sollte. Im Jahr 2008 lernte Goïta am Bundessprachenamt in Hürth drei Monate Deutsch und absolvierte einen fünfwöchigen Kompaniecheflehrgang der Logistikschule der Bundeswehr in Osterholz-Scharmbeck. 2016 kam er noch mal nach Garmisch-Partenkirchen, für eine Fortbildung am Europäischen Zentrum für Sicherheitsstudien.