Von Timo Posselt

Die Anzeige reicht über eine ganze Seite und ist dicht mit Wladimir Putins Worten bedruckt. Darin schwadroniert der russische Präsident von einem "feindlich gesinnten Anti-Russland" auf "eigenen historischen Gebieten", das "totaler externer Kontrolle" unterliege und "von den Streitkräften der Nato-Ländern kolonisiert" sei. Putin meint damit die Ukraine, in die seine Armee am gleichen Tag einfällt. Dabei handelt es sich um die Fernsehansprache des russischen Präsidenten vom 24. Februar 2022. Die Schweizer Regionalzeitung La Liberté hat diese Rede vergangenen Samstag in französischer Übersetzung in Auszügen als Anzeige abgedruckt.

Über dem Inserat in der französischsprachigen Zeitung aus Fribourg prangt die lateinische Überschrift: "Audiatur et altera pars" - "Auch die andere Seite soll gehört werden." Ein Grundsatz aus dem römischen Recht. In Auftrag gegeben hatte das Inserat ein Lokalpolitiker und Anwalt, der in den 1990er-Jahren schon einmal aufgefallen war, wie die NZZ recherchierte. Damals verteilte er Hanfpflanzen vor einer Schule und wurde zu drei Monaten Haft verurteilt.

Im Zeichen des Krieges in der Ukraine sieht er nun offenbar die ausgewogene Berichterstattung in Gefahr. So erklärt er in einem Begleittext zur Kriegsrede von Putin wie er den römischen Grundsatz zur Anhörung beider Seiten hier "durch private Initiative" anwende. Zusätzlich ist die Anzeige mit der Bitte um Spenden und den persönlichen Kontoangaben des Anwalts versehen. Sein Ziel: Die Kriegsrede Putins in weiteren Lokalzeitungen drucken zu lassen.

Ohne "Entnazifizierung"

Der Chefredakteur von La Liberté rechtfertigt sich in derselben Ausgabe mit der Meinungsfreiheit. Die Redaktion hätte sich lange überlegt, ob sie das Inserat veröffentlichen solle oder nicht, sei jedoch zum Schluss gekommen, dass der "Text in keiner Weise gegen die in der Schweiz geltenden gesetzlichen Bestimmungen verstößt". Die Rede sei weder rassistisch, noch leugne sie den Holocaust. "Sie unter dem Vorwand der Propaganda abzulehnen, würde einen Verstoß gegen die Meinungsfreiheit darstellen." Die Zeitung habe sich zwar "eindeutig für die ukrainische Seite entschieden". Eine Ablehnung der Anzeige hätte jedoch der "selektiven Behandlung aller Arten von Werbung und politischer Anzeigen nach Meinungs- und Affinitätskriterien" die Tür geöffnet.

Gegenüber der SZ stellt sich Chefredakteur François Mauron am Donnerstag wiederum auf den Standpunkt der Meinungsfreiheit. Es hätte einige wenige negative Reaktionen der Leser gegeben, jedoch genauso viele positive Zuschriften. "Ein Shitstorm ist ausgeblieben", so Mauron. Zudem stellt er klar: "Die Invasion der Ukraine durch das Russland von Wladimir Putin ist aufs Schärfste zu verurteilen." Diesen Standpunkt habe seine Zeitung mehrfach in Leitartikeln und Kommentaren vertreten.

Vor der Publikation sei die Anzeige von mindestens drei Personen innerhalb er Redaktion geprüft worden. Nach einer langen Diskussion mit seinem stellvertretenden Chefredakteur hätte er sich entschlossen "die Anzeige im Namen der Meinungsfreiheit" zu publizieren. Sowohl seine Kollege wie auch der Herausgeber der Zeitung waren einverstanden. Schließlich gehe es weder um "Holocaust-Leugnung" oder "Geschichtsverfälschung" - noch seien diese "rassistisch oder sexistisch". Mauron weist beispielsweise daraufhin, dass die Passage, in welcher Putin von der "Entnazifizierung" der Ukraine spricht, im gedruckten Auszug nicht enthalten ist. Bei seiner Entscheidung zur Publikation wären ökonomische Motive nicht entscheidend gewesen, so Mauron weiter. Den zwielichtigen Auftraggeber kostete die Aktion gerade einmal 6800 Franken, umgerechnet 6730 Euro. Die kleine Lokalzeitung hingegen hat damit einen nachhaltigen Reputationsschaden riskiert.