Von Harald Hordych

Ein Bild und seine eskalierende Geschichte: Der Kabarettist, Entertainer und Schauspieler Harald Schmidt wird am 23. August auf dem Sommerfest der in der Schweiz erscheinenden rechtskonservativen Weltwoche mit zwei rechtskonservativen Deutschen abgelichtet, dem Journalisten Matthias Matussek und Ex-Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen: Sommerlich-kurzärmelig gekleidet, nur Maaßen trägt Krawatte, Schmidt lächelt und hat ein Weinglas in der Hand. Dieses Foto hat in den Tagen danach vorwiegend in den sozialen Medien Befremden bis Empörung ausgelöst. Aber nicht nur dort, auch der Tagesspiegel fragte: "Ist Harald Schmidt scharf nach rechts abgebogen?"