In Make-up-Tutorials kann man lernen, wie sich der Squid-Game-Look schminken lässt.

Von David Pfeifer, Bangkok

Die thailändische Polizei denkt darüber nach, die koreanische Netflix-Serie Squid Game zensieren zu lassen, so berichtete es das Magazin Khaosod News vorgestern. Polizeisprecher Kissana Phattanacharoen sagte am Montag, dass durch die Serie "Kinder und Jugendliche zu Gewaltverbrechen angestiftet werden können". Und immer wenn die Jugend gefährdet scheint, und etwas verboten oder zensiert werden soll, fragt man sich natürlich gleich, was ist da dran? Macht ein Verbot die Sache nicht vielleicht noch interessanter, genau für die Zielgruppe, die geschützt werden soll?