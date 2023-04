Von Laura Hertreiter

Es klingt ein wenig nach Wiedergeburt, ist aber eine unternehmerische Tatsache: Mathias Döpfner ist Axel Springer. Daran ändern auch seine geleakten Wut-SMS und Jubelchats über Ossis, Muslime und Klimawandel nicht so leicht was. Döpfner ist nicht nur Vorstandsvorsitzender, ihm gehören auch 22 Prozent der Anteile am Konzern. Solange die Investoren in den USA und Kanada keinen Anstoß nehmen, ist Döpfner, so hat er es selbst mal formuliert "gekommen, um zu bleiben".