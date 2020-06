Jahrzehnte fest in RTL-Hand: die Formel 1, hier der Große Preis von San Marino 2002.

RTL steigt nach drei Jahrzehnten aus der Formel 1 aus und Sky überträgt ausschließlich die Rennen. Das hat Folgen für die Formel-1-Fans in Deutschland.

Der Großteil der Formel-1-Rennen wird ab der kommenden Saison nur gegen zusätzliche Bezahlung zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Medienrechte für die Motorsport-Serie gesichert und muss nur vier Rennen frei zugänglich machen.

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Formel nur noch bis zum Ende der diesjährigen Saison, die am 5. Juli beginnen soll. Sky überträgt bisher parallel zu RTL und hat sich nun "langfristig die exklusiven Übertragungsrechte" gesichert. Der Pay-TV-Sender will alle Rennwochenenden der Formel 1 live übertragen, vom ersten freien Training bis zum Rennen am Sonntag. Über den Kaufpreis wurden keinen Angaben gemacht.

Außerdem gab das Unternehmen bekannt, dass es drei Pakete der Fußball-Bundesliga gekauft hat. Mit Sky Sport F1 will das Unternehmen, das zum US-Konzern Comcast gehört, "den ersten linearen Formel-1-Sender im deutschen Fernsehen an den Start bringen, der täglich 24 Stunden ausschließlich Motorsport-Content zeigt". Sky muss vier Rennen pro Saison frei empfangbar zeigen - oder zeigen lassen. Die Grand-Prix-Läufe könnten auf dem hauseigenen Free-TV-Sender Sky Sport News HD laufen oder per Sub-Lizenz weiterverkauft werden. "Wir werden unseren Zuschauern das beste Motorsport-Erlebnis aller Zeiten bieten", teilte Sky-Boss Devesh Raj mit.

Der Free-TV-Sender RTL hatte am Vortag bekanntgegeben, dass er die Formel-1-Berichterstattung nach 30 Jahren zum Ende der Saison einstellt und finanzielle Gründe genannt. "Wenn Konkurrenten im Spiel sind, die bereit sind, das Doppelte zu bieten, muss man sich mit einem Ausstiegsszenario zwangsläufig auseinandersetzen", sagte RTL-Sportchef Manfred Loppe.