Wer Erfolg will, muss Success lieben

"Rocko Schamoni Supershow" in der ARD-Mediathek

Joy Denalane glänzt in einem Lapidarium beim Gespräch mit Rocko Schamoni mit Allgemeinwissen, unter anderem der Kenntnis davon, was ein Lapidarium überhaupt ist. Rechts im Bild: Gereon Klug, seines Zeichens Knalltüte.

Von Cornelius Pollmer

Die Figur der windigen Künstlervertretung ist längst eine eigenständige Disziplin der Humorproduktion. Zu den Legenden des Fachs zählen June Gable, die in Friends als Agentin Estelle die Karriere ihres Klienten Joey aufs Allerschönste sabotierte. Auf deutscher Produktionsseite wiederum ist zwingend Sabine Vitua zu erwähnen, die in der Serie Pastewka mit einem circa mehrzweckhallengroßen Alkoholproblem kämpfte. Neu im Ensemble ist seit ein paar Tagen nun Gereon Klug, der eine stark überzeichnete Version seiner selbst in der neuen Rocko Schamoni Supershow (RSS) darstellt. Zu ihm gleich mehr.