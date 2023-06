Von Jakob Biazza

Am absoluten Nullpunkt dieser Sendung, die sich in der geistigen Temperatur nicht oft vom Gefrierbrand entfernt, sagt der Musikmanager Thomas M. Stein etwas von einem Verhältnis, in dem man das alles sehen müsse: Hunderttausende von Rammstein-Fans und im Vergleich dazu vielleicht 100, die angeblich Machtmissbrauch durch Till Lindemann erlebt haben wollen. Man kann nur spekulieren, was genau er damit sagen will. Aber es klingt schon wie: Prozentual gesehen ist das doch ganz stabil.