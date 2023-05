Die Chefredakteurin der Associated Press, Julie Pace (l.), und der Direktor der Bildredaktion, David Ake, nach der Verkündung des Pulitzer-Preises für Fotografie im Krieg in der Ukraine.

Von Christian Zaschke, New York

Als die News-Website AL.com am Montagnachmittag New Yorker Zeit mit dem Pulitzer-Preis für Lokalreportagen ausgezeichnet wurde, dürfte die Freude bei den rund 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Birmingham im Bundesstaat Alabama beträchtlich gewesen sein. In einer Reihe von Artikeln hatte ein Reporter-Team aufgedeckt, wie die Polizei im benachbarten Ort Brookside den Einwohnern gezielt auflauerte, um die Einnahmen durch Bußgelder zu erhöhen. In der Folge musste der örtliche Polizeichef zurücktreten, es wurden vier neue Gesetze zum Bürgerschutz erlassen. Das wäre ohne diese Art des hartnäckigen Lokaljournalismus nicht passiert.