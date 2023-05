Die Chefredakteurin der Associated Press, Julie Pace (l.), und der Direktor der Bildredaktion, David Ake, nach der Verkündung des Pulitzer-Preises für Fotografie im Krieg in der Ukraine.

Von Christian Zaschke, New York

Als die News-Website AL.com am Montagnachmittag New Yorker Zeit mit dem Pulitzer-Preis für Lokalreportagen ausgezeichnet wurde, dürfte die Freude bei den rund 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Birmingham im Bundesstaat Alabama beträchtlich gewesen sein. In einer Reihe von Artikeln hatte ein Reporter-Team aufgedeckt, wie die Polizei im benachbarten Ort Brookside den Einwohnern gezielt auflauerte, um die Einnahmen durch Bußgelder zu erhöhen. In der Folge musste der örtliche Polizeichef zurücktreten, es wurden vier neue Gesetze zum Bürgerschutz erlassen. Das wäre ohne diese Art des hartnäckigen Lokaljournalismus nicht passiert.

Wie die Gewinner der jährlich vergebenen Pulitzer-Preise, der höchsten Auszeichnung im US-Journalismus, bekannt gegeben werden, ist auf fast komische Weise unspektakulär. In diesem Jahr las die emeritierte Philosophie-Professorin Marjorie Miller in einem Live-Video die Namen der Nominierten und Gewinner in 15 journalistischen Kategorien und acht Kategorien der Künste vor. Es war kein Publikum im Raum, und Miller trug das alles so freundlich wie emotionslos vor, als läse sie aus einem Telefonbuch vor.

Nach 30 Minuten war alles vorbei, und das Ganze hätte noch schneller vonstattengehen können, wenn sich nicht vor der Verlesung zwei Mitglieder des Vergabekomitees in einigen salbungsvollen Worten an die Zuschauer gewandt hätten, die wiederum mit ziemlicher Sicherheit zu hundert Prozent aus Menschen bestanden, die in der Branche arbeiten. Unter diesen dürfte sich wenig Widerspruch geregt haben, als sie in den Eröffnungsreden hörten, Journalismus sei in einer Demokratie nicht optional, sondern unabdingbar. Einerseits wird so etwas immer, wirklich immer bei derartigen Veranstaltungen gesagt. Andererseits kann man es gar nicht oft genug sagen.

Diesmal, auf nationaler Ebene, keine Chance für die Website aus Alabama. Oder doch?

Nach einer Weile war Miller in ihrer Verlesung bei der Kategorie "Kommentar" angekommen, und man kann sich ausmalen, wie es im Newsroom von AL.com zuging, als die Website schon wieder zu den drei Nominierten zählte. Um es noch einmal zu sagen: es handelt sich hier um ein Unternehmen mit insgesamt 75 Leuten, zu denen auch das Social-Media-Personal, die Produzenten und das Video-Team gehören. Allerdings: Ebenfalls nominiert waren die Washington Post und das Magazin The Atlantic, zwei Schwergewichte. Diesmal, auf nationaler Ebene, keine Chance für die Website aus Alabama. Oder doch?

"Der Gewinner ist Kyle Whitmire von AL.com", las Miller in ihrem Telefonbuch-Stil vor, "für durchdachte und überzeugende Kolumnen, die dokumentieren, wie Alabamas Erbe aus der Zeit der Konföderierten bis heute die Gegenwart prägt, mit Rassismus und Ausgrenzung."

Das ist die große Nachricht von der 107. Verleihung der Pulitzer-Preise: dass es keine Publikation gibt, die mehr Preise erhalten hat als AL.com. Die Seriengewinner von der New York Times erhielten ebenfalls zwei Preise, gleiches gilt für die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) und die Los Angeles Times. Dass die New York Times und AP zu den Gewinnern gehören, war erwartet worden, weil beide Organisationen in der Berichterstattung über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine herausragende Arbeit leisten.

AP wurde in der wohl renommiertesten Kategorie "Public Service" ausgezeichnet. Namentlich genannt wurden die Journalistinnen und Journalisten Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka, Vasilisa Stepanenko und Lori Hinnant für ihre Berichte aus Mariupol, wo sie auch dann noch ausharrten, als die unablässigen russischen Angriffe die Stadt in Trümmer legten. Den zweiten Pulitzer-Preis für AP erhielten die Fotografinnen und Fotografen der Agentur, die den Horror des Kriegs in der Ukraine dokumentieren.

Die New York Times wurde in der Kategorie "International Reporting" geehrt, insbesondere für eine umfassende Recherche zu den Morden an ukrainischen Zivilisten, die russische Truppen in der Stadt Butscha verübt haben. Zudem bedachte die Jury die Datenjournalistin Mona Chalabi mit einem Preis. Sie hat in einer Reihe von Illustrationen für die NY Times anschaulich gemacht, wie reich Amazon-Gründer Jeff Bezos tatsächlich ist und welchen Einfluss er dadurch auf die Weltläufe nehmen kann.

So wie AL.com wurde auch die LA Times für exzellente Arbeit im Lokalen bedacht. Den ersten Preis erhielt das Blatt für die Veröffentlichung von Aufnahmen von Gesprächen unter Angestellten der Stadtverwaltung, die sich rassistisch geäußert hatten. Den zweiten erhielt es für eine Arbeit der Fotografin Christina House, die über Monate hinweg eine 22 Jahre alte schwangere Frau begleitet hat, die in einem Zelt auf den Straßen von Los Angeles lebte.

Dass die New York Times Pulitzer-Preise gewinnt, ist die Regel. Dass Websites wie AL.com in dieser Weise geehrt werden, eher nicht. Wiewohl die Website bereits 2018 und 2021 einen Pulitzer-Preis gewonnen hat, was zeigt, dass exzellenter Lokaljournalismus nicht nur für die jeweilige Region wichtig ist, sondern auch, zumindest institutionell, landesweit wahrgenommen wird.

Der Washington Post zufolge (in diesem Jahr: ein Pulitzer-Preis für "Feature Writing") haben seit 2005 mehr als 2200 Lokalzeitungen in den USA den Betrieb eingestellt. Es gibt heute riesige, tageszeitungsfreie Landstriche in der Mitte des Landes. Die Auszeichnungen für AL.com können daher seitens der Pulitzer-Jury, abgesehen von der herausragenden Arbeit der AL-Redaktion, auch als Ermutigung und Aufruf verstanden werden, den Lokaljournalismus um Himmels willen nicht aufzugeben.