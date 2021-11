Von Marlene Knobloch

Erstmal schön, welche Spannungsbögen das Fernsehen im Jahr 2021 bereithält: Linda Zervakis könnte gleich live in Ohnmacht fallen. Die Moderatorin sitzt im Impfbus und hat Angst, echte Angst vor Spritzen. Sie singt laut gegen das stille Vakzin an, hält den Blick hartnäckig in die Kamera, moderiert ihre zweifelsfrei authentische Panik. Nahaufnahme eines nackten vom Desinfektionsspray glitzernden Oberarms. Eine Nadel nähert sich, sticht in die Haut. Der junge, freundliche, hübsche Doktor Meier klebt ein Pflaster auf Zervakis Arm. "Ich bin geboostert", ruft sie glücklich. Applaus scheppert aus dem Studio. Auch das hätte man im Fernsehen 2021 nicht erwartet: Jubel und Ekstase für eine Impfung.