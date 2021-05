Von Kai Strittmatter

Eine der bemerkenswertesten Erklärungen zum internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai kam aus Namibia. Die Journalistengewerkschaft Nampu wandte sich an die Welt mit einem Aufruf zur Solidarität mit den von "Einschüchterung" bedrohten Kollegen in Island. Island nämlich sei "ein Land, das sich schnell in einen unsicheren Ort für Journalisten" verwandele. "Die isländischen Kollegen, die an der Fishrot-Affäre recherchieren, brauchen unser aller Unterstützung", sagt Nampu-Generalsekretär Sakeus Iikela im Telefonat aus Windhuk.