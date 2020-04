Die Deutschen genießen in Neuseeland einen vortrefflichen Ruf, sie gelten nicht nur als zahlungsfreudige, sondern auch als disziplinierte Touristen, die sich etwa in freier Natur bereitwillig an Verbotsschilder halten: keine Farne platt trampeln, keine Pinguine füttern. Jetzt hat das deutsche Renommee am anderen Ende der Welt indes Kratzer von der Dimension eines neuseeländischen Canyons bekommen, und eine gute Nachricht ist allerhöchstens, dass weder Farne noch Pinguine Schaden genommen haben.