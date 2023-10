Der US-amerikanisch-kanadische Schauspieler Matthew Perry ist tot. Das bestätigt der Sender NBC, für den er lange gearbeitet hatte. Zuvor berichtete die Los Angeles Times , dass Perry leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sei. Er wurde 54 Jahre alt.

Perry wurde vor allem für seine Rolle als Chandler Bing in der Sitcom Friends bekannt. Zuletzt trat er im Jahr 2021 in einer neu veröffentlichen Spezialfolge der Serie auf, die 2005 eingestellt wurde.

Bei X schrieb der Sender NBC: "Mit seinem absolut perfekten komödiantischen Timing und seinem ironischen Witz bereitete er Hunderten Millionen Menschen auf der ganzen Welt so viel Freude. Sein Erbe wird über unzählige Generationen weiterleben." Auch Justin Trudeau, Premierminister Kanadas äußerte sich. "Danke für all das Lachen, Matthew. Du wurdest geliebt - und wir werden dich vermissen", schrieb er bei X. Perry und Trudeau besuchten in Ottawa dieselbe Schule.

Perry machte vor einigen Jahren öffentlich, dass er unter Alkohol- und Drogensucht litt. In seinen Memoiren "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" (Freunde, Liebhaber und die große, schreckliche Sache) schrieb er: "Ich dachte, berühmt zu sein würde das große Loch füllen, das unaufhörlich in mir wuchs."