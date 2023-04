An the Osgar goes to...

Von Cornelius Pollmer

Man stelle sich vor, man wäre 1976 in Leipzig geboren worden und hätte am kommenden Montag seinen ersten Arbeitstag als leitender Angestellter des größten deutschen Boulevardmediums. Man stelle sich überdies vor, vom künftigen Chef und CEO des zuständigen Verlags wären gerade erst pikante Nachrichten in die Öffentlichkeit gelangt, darunter zum Beispiel diese: "Meine Mutter hat es schon immer gesagt. Die ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen ddr eine Agrar und Produktions Zone mit Einheitslohn machen." Oder diese: "Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig." All dies stelle man sich vor. Was das wohl für ein Gefühl wäre, dann in die Arbeit zu kommen und diesem CEO in die Augen zu schauen?