War nicht so gemeint

Die Moderatorin in ihrer ZDF-Show "Maithink X".

Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim will in die Politik wechseln? Nur ein PR-Gag. Aber wofür eigentlich?

Von Aurelie von Blazekovic

Sie ist ein Glücksfall für das öffentlich-rechtliche Fernsehen - eine promovierte Chemikerin, gerade frisch aus der zweiten Elternzeit zurück, die sich mit dem Bemühen um Aufklärung schwierigen Themen der Zeit widmet. Von der Corona-Impfung bis zum Bitcoin, Mai Thi Nguyen-Kim stellt sich hin und erklärt und hält auch den Hass jener aus, denen das nicht gefällt. Begonnen hat sie 2016 auf ihrem Youtube-Kanal Mailab, inzwischen hat sie eine Show im ZDF. In der ersten Folge der am Sonntag gestarteten neuen Staffel von Maithink X kümmerte sich Nguyen-Kim um Rechtspopulismus, gab dort eine kleine "Rhetorik-Lehreinheit" zur Frage, wie Populisten die Öffentlichkeit mit Strohmannargumenten und Schwarz-Weiß-Denken aufheizen und vor sich her treiben.