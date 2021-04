Von Harald Hordych

Freunde des Fußball-Fernsehexperten Lothar Matthäus müssen auch nach Ende der Champions-League-Berichterstattung bei Sky nicht auf die Erläuterungen des einzigen deutschen Weltfußballers bei internationalen Spielen verzichten: RTL hat schnell einen Nachfolger für Uli Hoeneß gefunden. Für vorerst ein Jahr wird Matthäus die Spiele der deutschen Nationalmannschaft begleiten. Bereits im Juni wird er die letzten Testspiele der DFB-Elf vor der EM gegen Dänemark am 2. Juni und gegen Lettland am 7. Juni analysieren. Der für ein Jahr geschlossene Vertrag umfasst insgesamt elf Länderspiele der Nationalmannschaft bis Mai 2022, darunter auch die Qualifikationsspiele für die WM in Katar. Das ist keine schlechte Nachricht, weder für RTL noch für Menschen, die sich gern erklären lassen, was sie da gerade auf dem Rasen gesehen haben.

Hat es jemals ein so unspektakuläres Gespann wie Hoeneß und König gegeben?

Matthäus kommt zu dem Auftrag, weil Uli Hoeneß nicht mehr als die drei vereinbarten Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft zur Fußball-WM in Katar mit Moderator Florian König bestritten hat. Wer Zeuge des Duos König/Hoeneß wurde, fragte sich vor allem, ob es jemals ein weniger spektakuläres Gespann bei so wichtigen Spielen geben hatte. Hoeneß wirkte mitunter desinteressiert, fast gelangweilt, ungewöhnlich wortkarg, es sei denn, sein berühmtes Temperament entzündete sich kurzzeitig an etwas, das seine Verärgerung auslöste. König, der mit kundiger RTL-Formel-1-Berichterstattung zu einigen Ehren gekommen ist, fand auf seine seriöse und seltsam emotionslose Art auch nicht den Schlüssel, um Hoeneß weiter zu motivieren.

Mit Matthäus als Gesprächspartner dürfte König besseren Zeiten entgegengehen. Bei Sky beweist Matthäus immer wieder, dass er ein gut beobachtender und kenntnisreicher Zuschauer ist, seine Einschätzungen sind immer nachvollziehbar, genau und oft klug vorgetragen. Das wird er bei dem Bezahlsender bei ausgewählten Bundesliga-Spielen, die dieser auch in den kommenden Spielzeiten zeigen wird, auch weiterhin tun.

Dass Lothar Matthäus schon immer gern in Mikrofone gesprochen hat, wusste man auch vor seinen Fernsehengagements. Aber statt der Häme, die ihm oft entgegengebracht worden ist, erntete er zunehmend Respekt und Anerkennung für seine Erläuterungen, denen man nie die Leidenschaft für diesen Sport absprechen kann. Dabei kommt Matthäus aber ohne die Klinsmannsche Neigung zur Emotionsplattitüde aus. Auch der Schatten dieses Vorvorgängers bei RTL dürfte Matthäus nicht schrecken und Fußball-Fans eher in Vorfreude auf das nächste Länderspiel versetzen.