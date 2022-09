Der Journalist Jeff German galt in Las Vegas als Reporterlegende. Am vergangenen Samstag wurde er erstochen.

Der Investigativjournalist Jeff German ist in Las Vegas erstochen worden - womöglich wegen einer seiner Enthüllungen. Die Polizei hat einen Verdächtigen verhaftet: einen hohen Behördenmitarbeiter.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Furchtlos. Das ist der Begriff, den man nun immer hört, wenn es um Jeff German geht; und wer diesen legendären Reporter mal in Las Vegas getroffen hat, nach dem Massaker 2017 zum Beispiel, der weiß, dass es keine treffendere Bezeichnung geben kann. German hatte keine Furcht vor denen, die in dieser Stadt was zu sagen haben: Polizei, Politik, organisiertes Verbrechen, und sie alle wurden zu Protagonisten seiner Geschichten; erst für die Las Vegas Sun, seit 2010 für das Review-Journal.