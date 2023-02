Von Willi Winkler

Der ZDF-Gründungsintendant Karl Holzamer, meldet der Sender am Dienstag in einer ausführlichen Presseerklärung, hat seine Mitgliedschaft in der NSDAP bestritten und verschwiegen, dass er außerdem bei der SA mitgelaufen ist. Holzamer, der 1929 mit einer Arbeit über den "Begriff des Sinnes" promoviert wurde, der vor dem Krieg Mitglied des katholischen Zentrums und nach dem Krieg der CDU war, leitete die Anstalt von 1962 bis 1977. 2007 ist er hochgeachtet im Alter von 100 Jahren gestorben. Wenige Jahre zuvor hatte ihm sein ehemaliger Assistent und späterer Nachfolger Dieter Stolte nachgerühmt, Holzamer habe das "geistig-moralische Fundament des ZDF" gelegt.