15 Minuten Sendezeit haben die Entertainer Joko & Klaas ihrem Arbeitgeber Pro Sieben in einer Spielshow abgerungen. Sie nutzen sie, um Elend und Leid der Menschen in Moria zu dokumentieren.

Die nun folgenden Bilder seien "am Rande des Erträglichen, wenn man es sich nur anschauen muss", sagt Klaas Heufer-Umlauf in seiner Anmoderation am Mittwochabend. "Es ist aber die Gegenwart und die Realität der Menschen, die dort sein müssen und dort leben müssen." Und dann schickt der Pro-Sieben-Entertainer noch eine Warnung hinterher: Es seien in dem Film viele Kinder zu sehen - "aber nicht mit Kindern angucken".

Am Dienstagabend hatten Heufer-Umlauf und sein Kompagnon Joko Winterscheidt zum wiederholten Mal ihre Show Joko & Klaas gegen ProSieben gewonnen - und sich 15 Minuten Sendezeit von ihrem Arbeitgeber erspielt. In der Vergangenheit nutzten sie diese Viertelstunde und ihre Reichweite gerade bei jungen Zuschauerinnen und Zuschauern, um über Themen wie Alltagssexismus und Verschwörungstheorien aufzuklären. Am Mittwochabend widmen sie die Viertelstunde zur besten deutschen Sendezeit um 20.15 Uhr den Zuständen im inzwischen angebrannten griechischen Lager Moria.

Die Entscheidung für dieses Thema sei nach Aufzeichnung der jüngsten Ausgabe von Joko & Klaas gegen ProSieben vor knapp einem Monat gefallen, erklärt Heufer-Umlauf, man habe auf die "vergessenen Schicksale" der Menschen dort aufmerksam machen wollen. Seit dem Feuer sei mediale Aufmerksamkeit nicht mehr das Problem. Aber, so ergänzt Kollege Winterscheidt: "Seit dem Feuer haben sich für die dort untergebrachten 13 000 Menschen die ohnehin schon schrecklichen, unwürdigen Lebensumstände dramatisch verschlechtert."

"Go back, go back"

In der Mini-Doku "A short story of Moria" schildert dann ein Migrant auf Englisch, unter welch widrigen Bedingungen er auf dem Mittelmeer nach Europa kam und welch unwürdige Zustände er antraf. "Mein Name ist Milad Ebrahimi, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Afghanistan", sagt der junge Mann. Er sei seit neun Monaten im Camp auf der griechischen Insel Lesbos. "Es war der größte Fehler meines Lebens, dass ich auf diese Insel gekommen bin."

Er habe insgesamt dreimal versucht, von der Türkei aus nach Griechenland überzusetzen, erzählt Milad. Beim zweiten Versuch habe die griechische Küstenwache kurz vor Lesbos den Motor des Schlauchboots zerstört, auf dem er sich mit etwa 40 weiteren Menschen befunden habe. Dann habe die Küstenwache das Boot zurück aufs Meer gezogen. Die Beamten hätten "Go back, go back" gerufen, geht zurück, geht zurück. Passend zu Milads Erzählungen werden Videosequenzen eingeblendet, die von einer Handykamera aufgenommen scheinen. Darauf zu sehen: zusammengepferchte Menschen in einem Schlauchboot, darunter viele Frauen und Kinder, in der Ferne große graue Schiffe, ein Schlauchboot, das ein anderes hinter sich her zieht.

Als er es beim dritten Mal schließlich nach Lesbos geschafft habe, hätten er und die anderen Flüchtlinge gehofft, "dass das nun das Ende ist". "Wir konnten uns endlich wieder lebendig fühlen und ein neues Leben beginnen." Doch die Zustände und der Dreck im Camp seien eine Enttäuschung gewesen. Es sei offensichtlich gewesen, dass das Camp vollkommen überfüllt gewesen sei, ausgelegt für 3000 Personen, tatsächlich bewohnt von 18 000 oder 19 000. Die Wohnsituation in behelfsmäßigen Zelten, die sanitären Anlagen, die mangelnde medizinische und Essensversorgung - "ist das wirklich Europa?", fragt Milad in die Kamera seines Handys.

Er habe gedacht, Europa sei Freiheit, Gleichberechtigung und stehe für Menschenrechte. Dafür habe er beschlossen, nach Europa zu fliehen. Nun frage er sich, ob das alles ein schlechter Traum sei.

Es folgen verschiedene Videofragmente, die den Brand zeigen, der das Lager am 9. September nahezu vollständig zerstört hatte. Die Ursache ist noch nicht abschließend geklärt - die griechischen Behörden vermuten Brandstiftung durch Campbewohner, es gab Festnahmen. Milad sagt im Joko-und-Klaas-Film: "Es gibt viele Gründe, die ein Feuer entfachen." Viele Menschen hätten bereits drei oder vier Jahre im Camp gelebt, unter den Bedingungen, die dort herrschten. "Sie haben die ganze Welt zum Hinsehen gezwungen."

Authentisch wirken die Aufnahmen allemal

Auch die Flucht der Menschen aus dem in Flammen stehenden Camp wird im Kurzfilm thematisiert. Demnach versuchten die griechischen Behörden, die Fliehenden daran zu hindern, den nächstgelegenen Ort zu erreichen, indem sie die Straßen sperrten und Tränengas in die Menge schossen. Auch Familien sollen nicht verschont geblieben sein. Im Film sind Eltern zu sehen, die ihren weinenden Kindern mit Wasser aus Plastikflaschen die Augen auswaschen. "Wir waren von Europa enttäuscht", sagt Milad, "wir waren vom Leben enttäuscht".

Hier und da wird die Quelle der gezeigten Aufnahmen eingeblendet - meistens fehlt ein entsprechender Hinweis aber. Ob die Ausschnitte tatsächlich das zeigen, was sie vorgeben zu dokumentieren, lässt sich daher kaum überprüfen. Authentisch wirken sie allemal. Strengen journalistischen Maßstäben genügt der Film nicht - so kommen beispielsweise an keiner Stelle Vertreter der griechischen Behörden zu Wort. Aber das soll er wohl auch gar nicht. Joko und Klaas wollen in diesen 15 Minuten wohl vor allem gegen die kollektive Teilnahmslosigkeit arbeiten, mit der Nachrichten aus Moria lange aufgenommen wurden und wohl auch immer noch werden. Sie betreiben emotionale Aufklärung, wenn man so will.

"Vielleicht können diese 15 Minuten ein Stück dazu beitragen, dass zukünftig mehr Menschen Bescheid wissen, wenn man den Begriff 'Moria' hört oder liest", hatte Heufer-Umlauf sich zu Beginn gewünscht.

Mit Material der Agenturen