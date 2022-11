Es bringt der Talk bei Markus Lanz ans Licht: So rein, wie man das Leben gern hätte, kriegt man es selten. Dafür steht die Fußball-WM in Katar beispielhaft, wie Jochen Breyer in seiner Doku und in der Diskussion zeigt.

Von Holger Gertz

Doppelmoral ist in dieser Nacht eindeutig die Lieblingsvokabel von Markus Lanz, und tatsächlich steht der Begriff programmatisch über den Debatten zur heraufdämmernden Fußball-WM in Katar: Dass nämlich dieses Emirat zum Beispiel als Flüssiggas-Lieferant in Deutschland gern gesehen ist - aber die WM wollen sich manche Leute in Deutschland lieber nicht anschauen, weil in Katar wesentliche Menschenrechte missachtet werden. Hochaktuelle Debatte, frisch befeuert durch den ZDF-Sportreporter Jochen Breyer, in dessen Doku "Geheimsache Katar" der frühere Nationalspieler und heutige WM-Botschafter Khalid Salman erläutert hat, seiner Ansicht nach sei Schwulsein "geistiger Schaden". Er raunt es in dem Film auf Englisch: A damage in the mind.