Von Christian Zaschke, New York

Natürlich war Jeffrey Toobins Rückkehr auf den Bildschirm erst einmal hochnotpeinlich. Das war so vorgesehen. Das war Teil seiner, wenn man so will: Strafe. Toobin saß also im CNN-Studio neben der gut gelaunten Moderatorin Alisyn Camerota, die fast so wirkte, als koste sie die Situation mehr als nur ein wenig aus. Camerota begrüßte Toobin ausnehmend freundlich und merkte bezüglich des letzten Zusammentreffens der beiden an: "Ist schon eine Weile her." Sie lächelte ein schönes Lächeln. Toobin lächelte vorsichtig zurück.