Jason Segel kannte man jahrelang als Gutelaunebär Marshall in "How I Met Your Mother". Im Interview spricht er über den Abschied, seine neue Show "Dispatches from Elsewhere" - und wie es war, zum ersten Mal Regie zu führen.

Ein paar Minuten Gespräch mit Schauspieler Jason Segel, 40, Ende Februar während der Berlinale, der dort seine neue Serie Dispatches from Elsewhere vorstellt (jetzt bei Amazon Prime); Segel spielt darin, war Autor, Produzent und führte teils Regie. Es geht - in einem Plot mit Elementen von Fantasy und Schnitzeljagd - letztlich um eine gar nicht so oberflächliche Sache: das Rauskämpfen aus der Apathie des Alltags. Eine neue Facette des Mannes, den man zehn Jahre lang als Gute-Laune-Bär Marshall in der Serie How I met Your Mother sah. Segel ist freundlich und groß, der Stuhl ist klein, er muss sich zusammenfalten, aber nicht nur wegen der vorgebeugten Körperhaltung ist er ein wirklich zugewandter Gesprächspartner.