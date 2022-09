"Die ARD muss der Öffentlichkeit beweisen, dass sie fähig ist, ihren Laden sauberzukriegen": Rundfunkratschef Pienkny am Tag der Wahl von Interimsintendantin Katrin Vernau in Potsdam.

Von Claudia Tieschky

Für ein paar Wochen war ein Mann oberster Krisenmanager im RBB, der Kritik an der ARD und ihren Kontrollgremien stets offen formulierte: Dieter Pienkny wurde am 20. August plötzlich kommissarischer Rundfunkratsvorsitzender, Gremienchefin Friederike von Kirchbach war im Zuge der Schlesinger-Affäre zurückgetreten. Pienkny, der vom Deutschen Gewerkschaftsbund in den Rundfunkrat entsandt ist, hatte als ihr Stellvertreter schnell das Problem zu lösen, dass bei der aufgewühlten Stimmung im Sender eine Interimsintendanz gewählt werden musste - ein Fall, den das Gesetz gar nicht vorsieht. Nun ist Katrin Vernau Interimsintendantin des RBB, und am Donnerstag wählt der Rundfunkrat des Senders einen neuen regulären Vorsitzenden. Pienkny, 68, will seine Gremienarbeit im kommenden Frühjahr beenden.