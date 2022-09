Ein Vierteljahrhundert lang, von 1996 bis 2021 hat Günther Jauch für RTL auf das jeweils vergangene Jahr zurückgeblickt. Dass er das von diesem Jahr an nicht weiter tun würde, weiß man schon seit November vergangenen Jahres. Nun aber gab der Sender bekannt, wer in Zukunft die Jahresrückblick-Sendung "Menschen, Bilder, Emotionen" moderieren wird: Thomas Gottschalk und der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg.

RTL arbeitet derzeit außerdem an zwei dokumentarischen Formaten mit Guttenberg. Die erste, in der es um die Politik von Wladimir Putin geht, wird im November auf dem Streamingportal RTL+ verfügbar. Auch Thomas Gottschalk ist bereits für RTL tätig: Er moderiert zusammen mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger die Improvisations-Unterhaltungsshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" und bald auch die neue Staffel der Puppenspieler-Castingshow "Die Puppenstars".

Die 2022-Ausgabe von "Menschen, Bilder, Emotionen" wird am 11. Dezember ab 20.15 Uhr von RTL übertragen.