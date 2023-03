Was ist schon echt

Wie geht's am Set von "Germany's Next Topmodel" zu? Heidi Klum und Ex-Teilnehmerin Lijana Kaggwa liefern sich einen Streit, der beiden nutzt.

Von Philipp Riessenberger

Auch wenn die Zuschauerzahlen sinken: Die seit 2006 laufende Sendung Germany's Next Topmodel sahen in Folge eins durchschnittlich 1,7 Millionen Menschen. GNTM ist also dank Werbekunden und Produktplatzierungen für ProSieben, die Produktionsfirma SevenOne und auch Heidi Klum selbst weiter ein gutes Geschäft. Doch um die Methoden der Sendung wurde zuletzt heftig gestritten: Begonnen hatte er mit der flammenden Abrechnung der früheren Modelanwärterin Lijana Kaggwa, die 2020 teilnahm und im Finale freiwillig ausschied.