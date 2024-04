Fanzine über Franz Beckenbauer:Bilder eines Lebens

Von Holger Gertz

Am 8. Januar ist Franz Beckenbauer gestorben, genau hundert Tage später erschien am Dienstag die verdiente Hagiografie: Franz - das Magazin von Journalist und Selfmade-Verleger Oliver Wurm, der unter anderem das Grundgesetz als Magazin herausgebracht hat und ein Geburtstagsheft für Diego Maradona. Kaum lag es am Kiosk, war Maradona tot, Wurm schob ein modifiziertes, schwarz umflortes Maradona-Erinnerungsmagazin nach, post mortem. Mögen auch die großen Fußballhelden allmählich sterben - Print lebt. Denn das, was in Wurms Hamburger Fußballgold-Verlag produziert wird, ist etwas für Liebhaber des Gedruckten.