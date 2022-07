Lena Wurzenberger und Julian Nagelsmann:Transfer wegen Beziehung

Lena Wurzenberger hat bis zur Bekanntgabe ihrer Beziehung mit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über Fußball berichtet. Jetzt hat sie einen neuen Job in der Redaktion.

Die Bild-Journalistin Lena Wurzenberger wird künftig in München als Polizeireporterin arbeiten. Das bestätigte Bild der SZ am Dienstag. Lena Wurzenberger, 30, war bis vor Kurzem noch als Fußballreporterin tätig und hatte auch über den FC Bayern München berichtet. Nachdem sie ihrem Arbeitgeber ihre neue Beziehung zu Julian Nagelsmann, dem Trainer des FC Bayern, kommuniziert hatte, wie ein Sprecher des Axel-Springer-Konzerns in Berlin mitteilte, war die Redakteurin Ende Juni sofort von ihrem bisherigen Job entbunden worden.

Die Bild hatte selbst über die neue Beziehung berichtet, auch darüber, dass sich Nagelsmann nach 15 Beziehungsjahren von seiner Frau getrennt habe. Weder Lena Wurzenberger noch Julian Nagelsmann haben sich bislang selbst geäußert.

Die Politik bei Springer ist in Liebesfragen offenbar nicht einheitlich: Bei der Bild will man mit der Versetzung "journalistische Leitlinien" eingehalten wissen und betont: "Schön ist auch, dass die Münchner Polizeiredaktion damit die erste komplett weibliche Polizeiredaktion bei Bild sein wird." Im selben Verlag bei der Welt akzeptiert Chefredakteur Ulf Poschardt, dass seine Mitarbeiterin Franca Lehfeldt, Ehefrau von Finanzminister Christian Lindner, weiterhin als Chefreporterin über Bundespolitik berichtet.