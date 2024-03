Die Psychotherapeutin Eva Umlauf hat Auschwitz überlebt, heute erzählt sie von den Verbrechen der Nationalsozialisten. Ein Gespräch über ihre Erfahrungen als Zeitzeugin an Schulen und ihr eigenes Hologramm.

Interview von Carolin Gasteiger und Bernd Kastner

Eva Umlauf ist eine der jüngsten Überlebenden des Holocaust. 1942 in der Slowakei geboren, wurde sie als kleines Kind mit ihrer schwangeren Mutter nach Auschwitz-Birkenau deportiert, nach der Befreiung kehrte sie in die Tschechoslowakei zurück, wo sie Medizin studierte. Mit ihrem ersten Mann kam sie 1967 nach München, wo sie als Kinderärztin arbeitete. Seit ihre Autobiografie 2016 herauskam, erzählt Eva Umlauf ihre Geschichte als Zeitzeugin. Sie lebt in München und arbeitet mit 81 Jahren weiterhin als Psychotherapeutin. Zum Interview bei ihr zu Hause, zwischen Kunstwerken, Notenständer und Familienfotos, nimmt sie sich viel Zeit.