Was muss passieren, damit Frauen im Dunkeln keine Angst mehr haben brauchen? Nicht ihr Handy rausholen und so tun, als würden sie telefonieren. Nicht den Schlüssel in die Faust nehmen, sobald sie Schritte hören, damit sie sich im Notfall wehren können. Noch mehr öffentliche Geschlechterdebatten? Ein Rosa-Prinzessinnen-Verbot? Karatekurse für alle? Der Roman "Die Gabe" von Naomi Alderman hat eine Antwort, die nur die Science-Fiction geben kann: Es muss ihnen ein neues Organ wachsen. Eines mit dem sie Elektrizität erzeugen können. Dass sie befähigt, Schmerzen zuzufügen und ja, auch das: zu töten.

Genau das passiert in dem Buch, das 2016 mit fast hellseherischer Pünktlichkeit kurz vor Beginn der "Metoo"-Debatte erschien. Wie der Roman erzählt die Serie anhand von mehreren Figuren, was die Umkehrung der Kräfteverhältnisse zwischen den Geschlechtern bewirkt. Die Bürgermeisterin von Seattle, angenehm genervt gespielt von Toni Collette, legt sich mit dem Gouverneur ihres Bundesstaats an, weil der die Elektro-Frauen überwachen will. Eine Autokraten-Gattin in Osteuropa übernimmt selbst die Macht, mit brutalen Folgen. Ein schwarzes Waisenmädchen tötet seinen Pflegevater, reißt aus und entwickelt sich zur religiösen Führerin. Und das sind längst nicht alle. Die Vielzahl von Stimmen und Figuren, die im Roman hervorragend funktioniert, nimmt der sehr texttreuen Serienadaption einiges an Schwung. Nach den sechs Folgen, die Rezensenten vorab sehen konnten, hat man das Gefühl, die Serie werde viele, viele Staffeln benötigen, um den ganzen spannenden Romanstoff zu erzählen. Aber ob sie die bekommt?

Was ist dran an dem Klischee, dass weibliche Herrschaft sanfter wäre?

Zu wünschen wäre es. Auch wenn man den Eindruck hat, dass die Serie noch längst nicht das ganze Potenzial von Aldermans Idee ausschöpft, ist dieses Gedankenexperiment doch so faszinierend, dass man unbedingt wissen will, wie es weitergeht: Die Prämisse, dass Gleichberechtigung letztlich an so groben Realitäten wie physischer Überlegenheit scheitert, mag ernüchternd sein. Aber dieses Kräfteverhältnis umzudrehen, bietet ein enormes Erkenntnispotenzial: Wie verändert sich Sexualität, wenn Männer im Bett einen Kontrollverlust der Frau - und schmerzhafte elektrische Schläge fürchten müssen? Was ist dran an der klischeehaften Vorstellung, dass weibliche Herrschaft eine sanftere, friedlichere wäre? Die Gabe hat etwas Archaisches. Gerade deshalb trifft die Serie, wie zuvor der Roman, einen Sehnsuchtsnerv: Was wäre das für ein Wahnsinnsgefühl von Freiheit, von Sorglosigkeit, wenn man plötzlich zum "starken Geschlecht" gehörte?

Die Gabe hat zwar noch nicht die große, visuelle Vision, die eine tolle Serie braucht. Aber überzeugende Momente gelingen ihr doch. Als eine junge, impulsive Londonerin am Türsteher eines Clubs zu scheitern droht, weil sie minderjährig ist, lässt sie ein paar Funken zwischen ihren Fingern britzeln - sie droht ihm. Er lässt sie durch, aber das reicht ihr nicht. "Lächel für mich", sagt sie zu dem bärenhaften Grummel. Nach ein paar Versuchen schafft er es. Das Mädchen sagt: "Du siehst hübsch aus, wenn du lächelst."

