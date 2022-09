Deutscher Radiopreis:Ich glaub es geht schon wieder los

Von Stefan Fischer

Die Königin ist tot. Es lebe der Kaiser. Was sich wie ein schnöder, obendrein pietätloser Namenswitz liest, drückt in Wahrheit eine Demutsgeste aus: Da stirbt Queen Elizabeth II., die den britischen Thron seit 70 Jahren innehatte - schlappe fünf Prozent der aktuellen Weltbevölkerung waren bereits geboren, als sie gekrönt worden ist -, und eine halbe Stunde, nachdem die tatsächlich weltbewegende Nachricht um den Globus geht, beginnt in Hamburg im Schuppen 52 die durchaus relevante, aber nicht von annähernd globaler Relevanz geprägte Gala zur Verleihung des Deutschen Radiopreises. Und als Erster raus auf die Bühne, noch vor Barbara Schöneberger, die diese Feier in einem diskokugelartigen Kleid moderieren wird, muss der Schlagersänger Roland Kaiser. Der prompt nicht weniger muss als: diesen Abend retten.

Eine groteske Bürde. Doch glücklicherweise: Man darf nach seinem Opener "Ich glaub es geht schon wieder los" nichts anderes sagen als: Der Kaiser erweist sich würdig! Er ist an diesem Abend die richtige Persönlichkeit, um die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen glaubhaft zu verbürgen: den Ernst der grundsätzlichen Lage und die Zuversicht des Augenblicks. Die Verbindung des Schweren mit dem Leichten, die speziell im Radio so oft gelingen muss. Roland Kaiser verkörpert das in seinen Hits und in seiner Bühnenpersönlichkeit auf anerkennenswerte Weise - er zeigt, durch seine Bescheidenheit, Größe und Würde. Ein Glück, auch für das Radio. Und für diesen Abend.

Wenn es Kritik an der ARD hagelt, dann selten an der Qualität des Radios

Dass das Radio sich einmal im Jahr derart feiert, ist nur gerecht. Für das, was es im besten Fall kann und leistet. Wie alle anderen hat auch der Deutsche Radiopreis zwei Corona-Jahre hinter sich. Höchste Zeit also, mal wieder eine Party steigen zu lassen. Dass die Öffentlich-Rechtlichen dieser Tage aus nachvollziehbaren Gründen mit eingezogenem Kopf umherschleichen, kann zum einen den privaten Sendern egal sein. Und zum anderen sogar ein bisschen auch dem öffentlich-rechtlichen Hörfunk. Wenn es namentlich an der ARD Kritik hagelt, dann in der Regel an den Kosten und an der Relevanz dessen, was das Fernsehen zu verantworten hat. Sowie an den bürokratischen Strukturen und am Verhalten mancher Chefs.

Eher selten kritisiert wird die Qualität des Radios und seiner Mitarbeiter in den einzelnen Redaktionen. Und wie gesagt: Die Privatsender geht die öffentlich-rechtliche Relevanz- und Finanz- und Filzdebatte ohnehin nichts an. Die bundesweit beste Programmaktion kriegt man eben auch als lokaler Münchner Privatsender hin: Radio Gong 96,3 hat mithilfe der Moderatoren Johannes Ott und Mike Thiel rund 5000 geflüchteten Ukrainerinnen sowie ihren Kindern eine Bleibe in der Stadt vermittelt. Chapeau! Dass das beste Informationsformat in diesem Jahr ebenfalls von den Privaten, namentlich von Ego FM mit dem Titel "Reflex" kommt, besagt: Guter Journalismus ist kein Alleinstellungsmerkmal der Öffentlich-Rechtlichen. Außerdem haben die Privaten in den Kategorien Beste Comedy (Big FM, "What the Fabi") und Beste Morgensendung (Toggo Radio) gewonnen.

So selektiv solche Preise vergeben werden mögen: Das Argument, Comedy sei ohnehin Privatradio-Terrain, zieht nur bedingt. Auf der Shortlist waren ansonsten nämlich nur öffentlich-rechtliche Konkurrenten. Die ARD kann Comedy durchaus also auch - nur nicht ganz so gut. Und dass die beste Morgensendung von einer neu gegründeten Welle kommt, Toggo Radio, die sich explizit an Kinder wendet und ausschließlich über DAB+ zu empfanden ist, sollte allen zu denken geben, die auch noch in Zukunft relevantes Radio machen wollen.

Geht bitte ins Netz, muss auf dieser Gala appelliert werden. Wieder war sie eine Feier des linearen Radios

Entsprechend appellierte auch Alice Hasters, die die Laudatio hielt für das beste Informationsformat, an die Innovationskraft der versammelten Radiomacher: Ihr, die ihr es könnt, die ihr ernstzunehmende Journalistinnen und Journalisten seid, geht bitte ins Netz und in Social Media!, sagte Hasters. Dorthin also, wo die jungen Hörerinnen und Hörer sind. Denn die kommen nicht zu euch, zu den UKW-Wellen! Und bevor sie im Netz all ihre Informationen nur von Dilettanten und Demagogen bekommen ... Das lineare Radio, das vor allem gefeiert worden ist in Hamburg, muss auch in dieser Hinsicht noch entschiedener neue Wege gehen.

Beim Deutschen Radiopreis sind würdige Sieger gekürt worden - "Jazztime" von BR Klassik als beste Sendung, "Hyperfund" vom Saarländischen Rundfunk über ein finanzielles Schneeballsystem als beste Reportage, Nabil Atassi vom SWR für das beste Interview mit einer überlasteten Krankenschwester sowie Martina Schönherr vom NDR als beste Moderatorin -, dennoch war die Gala eben vor allem eine Feier des linearen Radios. Nur ein Sender, der ausschließlich über DAB+ zu empfangen ist unter den Preisträgern (Toggo Radio) und kein Format, das primär als Podcast konzipiert worden ist - von der Zukunftsfähigkeit des Mediums hat der diesjährige Deutsche Radiopreis insofern nur bedingt Auskunft gegeben.

Immerhin hat Franziska Hoppen den Preis als beste Newcomerin gewonnen. Hoppen arbeitet für den RBB. Neben dem im Programm hörbaren Willen zur Aufarbeitung der Missstände im eigenen Haus ist das ein weiterer Beleg dafür, dass auch unter einer entgleisten Führung gute journalistische Arbeit möglich ist, gerade auch von Nachwuchskräften. Dass also das öffentlich-rechtliche System keineswegs grundsätzlich in Frage stehen muss, auch wenn es gerade Anlass für vielfältige Kritik liefert.