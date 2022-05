Von Marlene Knobloch

Nichts ist verrückter, als zu betonen, wie normal alles ist. Daniel Donskoy schreitet an diesem frühlingssüßen Freitagabend durch Berlin-Mitte wie der Anführer der Jungsgang aus der West Side Story, federnd, der Mantelsaum weht um die orangene Nadelstreifenhose, eine Selbstgedrehte in der Hand, für die das Feuer fehlt. Eine Perle am linken Ohr, Ring am rechten, weites Lachen unter den raspelkurzen blonden Haaren.