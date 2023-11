Der Umbau beim Kultursender Bayern 2 sorgt seit Monaten für Ärger. Endlich verraten die Verantwortlichen, was kommen wird - und dennoch bleiben Rätsel.

Von Stefan Fischer

Der Bayerische Rundfunk hat sich erstmals konkret dazu geäußert, wie er seine Radiowelle Bayern 2 in den kommenden Wochen und Monaten umbaut. Damit möchte er erkennbar eine Debatte wieder einfangen, die ihm im Sommer aus dem Ruder gelaufen ist. Ende Juli wurde bekannt, dass der öffentlich-rechtliche Sender eine Programmreform für sein Kulturradio plant. Gerüchte, aber auch Fakten verbreiteten sich rasch, sie weckten Befürchtungen in der Kulturszene ebenso wie bei Mitarbeitern von Bayern 2. Einsparungen auf Kosten der Kultur, eine inhaltliche Verflachung und eine Provinzialisierung des Kulturbegriffs: Das waren einige der zentralen Schlagworte in dieser nach wie vor anhaltenden Debatte.