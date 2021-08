Von Harald Hordych

Das "wir" war immer wichtig in der Politik, weil ohne Wir kein "die" oder "ihr" oder "sie" - wo Gegnerschaft gefragt war, braucht es das Personalpronomen in der ersten Person Plural, und wo hat man das besser anbringen können als beim Sport, wenn wir Weltmeister oder Europameister wurden, und sei der Triumph auch in einer Einzelsportarbeit erkämpft - wir haben schon so viele Goldmedaillen gewonnen, und wenn uns jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dann die Bild-Zeitung, die uns auch zum Papst gemacht hat.