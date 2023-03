Von Anna Ernst

Das Management von RTL und Bertelsmann ist spätestens seit diesem Februar bundesweit für seine Anglizismen bekannt. Die große Sparwelle samt Kahlschlag beim Zeitschriften-Geschäft von Gruner+Jahr nannte man "ONE". Die Krisengespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von denen Hunderte ihre Entlassung erwarten, hießen "All Hands"- oder "Townhall"-Meeting. Nun steht das "Project Pearl" an: So wird der angestrebte Verkauf mehrerer Magazintitel genannt. Dieses Perlen-Verkaufsprojekt geht nach SZ-Informationen gerade in die entscheidende Phase. Zugleich wird ebenfalls bekannt, dass Bertelsmann sich auch von einem weiteren Print-Unternehmen trennt: Die RTV Media Group soll zum 31. Dezember dieses Jahres schließen. Betroffen sind 87 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.