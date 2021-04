Von Laura Hertreiter

Barbara Hans verlässt den Spiegel Ende April. Wie das Hamburger Nachrichtenmagazin nur drei Tage vor ihrem Austrittstermin mitteilte, habe sie das einvernehmlich mit dem Vorsitzenden der Chefredaktion, Steffen Klusmann, entschieden. Das ist die übliche Abschiedsformulierung, man könnte auch sagen, die beliebteste Lüge unter den Abschiedsformulierungen.

Bereits Anfang des Jahres war von einem großen Streit bei Deutschlands führendem Nachrichtenmagazin die Rede. Man muss dazu wissen, dass Barbara Hans sich die Chefredaktion mit Clemens Höges und Steffen Klusmann als Vorsitzendem teilt, seit das Medienhaus das Team des gedruckten Hefts mit dem Team der Onlinemannschaft zusammengelegt hat. In dem Trio soll es Differenzen aus mehreren Gründen gegeben haben.

Erstens, weil Hans 2018 nahezu gleichzeitig mit ihrer Berufung in Elternzeit ging. Von Ende 2019 an kehrte sie schrittweise zurück, seit dem vergangenen Sommer soll sie wieder voll im Einsatz sein. Seither, so sagen einige in der Redaktion, habe sie ihre Rolle an der Spitze nicht gefunden, andere sagen: Man habe Hans diese Rolle nicht finden lassen. Zweitens ist Barbara Hans die einzige der Drei mit digitalem Hintergrund, sie hat eines der führenden deutschen Nachrichtenangebote im Netz aufgebaut. In der Zusammenarbeit mit print-orientierten Kollegen soll es immer wieder massiven Ärger gegeben haben.

In der Redaktion haben die atmosphärischen Störungen offenbar bereits zu Jahresbeginn den Anschein erweckt, Barbara Hans müsse das Haus verlassen. Ein Teil wandte sich Ende Januar sich in einem Brief an die Chefredaktion: Man sei "erschüttert, entsetzt, traurig und wütend" über den Umgang mit der Chefredakteurin, aber auch über "das dröhnende Schweigen", mit dem die Spiegel-Spitze auf Medienberichte über das Zerwürfnis reagiere. Man könne nicht "ernsthaft" die Darstellung stehen lassen, dass vor allem die Elternzeit von Barbara Hans Auslöser für die aktuelle Krise sei. Zudem stelle sich die Frage, "warum das Haus gefühlt alle zwei Jahre einen Prozess der Selbstzerfleischung benötige", um strategisch wichtige Veränderungen durchzuführen.