Von Claudia Tieschky

Sie heißen MDR Aktuell, HR-Info oder BR24, und sie versprechen als öffentlich-rechtliche Infowellen Aktuelles aus dem jeweiligen Sendegebiet; im Fall von BR24 sogar programmatisch im Sendernamen: rund um die Uhr. Genau das allerdings tun die meisten nicht mehr, jedenfalls nicht rund um die Uhr - und in Zukunft noch viel weniger. Das ist der Kern der neuesten Kooperation der ARD-Sender, die jetzt aus Kostengründen geplant ist. Ein gemeinsames Abendprogramm ab 20 Uhr soll her, kündigt NDR-Chef Joachim Knuth am Freitag an, zudem produziert der BR ein Samstagsprogramm, das alle ARD-Infowellen übernehmen können.