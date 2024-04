Nach kurzer Kreativpause wieder da: Anne Will, von nun an Podcasterin.

Von Moritz Baumstieger

Als Caren Miosga Ende Januar in der ARD den prestigeträchtigen Sendeplatz am Sonntagabend zwischen Tatort und Tagesthemen übernahm, lud sie CDU-Chef Friedrich Merz als ihren ersten Gast. Der wollte sich nicht zur Kanzlerfrage äußern, was zu erwarten war - und lachte an anderer Stellen herzlich, was schon eher überraschte.