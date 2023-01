Anne Will hört mit ihrer Talkshow Ende 2023 auf

Anne Will möchte sich neuen Projekten zuwenden - und ihren Vertrag mit dem NDR nicht verlängern.

Anne Will hört Ende des Jahres 2023 mit ihrer Polit-Talkshow im Ersten auf. Der Vertrag laufe aus, teilten der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und die Moderatorin mit. Will erklärte laut einer Mitteilung des Senders, dass sie den Vertrag bis Ende des Jahres erfüllen, aber ihrerseits nicht weiter verlängern möchte. Sie wolle sich mit ihrem Team "voll auf die noch verbleibenden Sendungen konzentrieren", aber "2024 ist Neustart angesagt" mit anderen Projekten und Perspektiven, erklärte Will.

Damit hört eine der bekanntesten Fernsehjournalistinnen nach 16 Jahren politischer Talkshow im Ersten auf. Ihre Sendung ist dem NDR zufolge die meistgesehene politische Diskussionssendung im deutschsprachigen Fernsehen. Sie läuft auf einem prominenten Sendeplatz nach dem Tatort am Sonntag. Im vergangenen Jahr haben nach NDR-Angaben im Schnitt mehr als 3,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Talk verfolgt, das entspreche einem Marktanteil von 15,1 Prozent.

Eine mögliche Nachfolge für das Sonntagabend-Format im ARD-Gemeinschaftsprogramm ist noch nicht bekannt. Der NDR und die ARD seien in Gesprächen, hieß es von Senderseite. Unlängst hatte bereits Frank Plasberg nach vielen Jahren bei der Talkshow Hart aber fair im Ersten aufgehört. Die Sendung läuft weiterhin montagabends unter demselben Namen mit dem neuen Moderator Louis Klamroth.