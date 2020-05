Fast 100 Babys, deren ausländische Eltern sie eigentlich längst aus der Ukraine hätten abholen sollen, liegen derzeit in einem Hotel in Kiew.

Fast 100 Säuglinge liegen in der ukrainischen Hauptstadt in einem Hotel und werden, wie ein Video zeigt, von Mitarbeitern eines Kinderwunsch-Unternehmens versorgt.

So viele Babys. Und so viele schreien. Das Video beginnt mit herzerwärmender Alarmstimmung. In vier Reihen liegen die Säuglinge nebeneinander, Dutzende Neugeborene, die ältesten von ihnen sind zwei Monate alt. Sie wurden geboren, nachdem die Grenzen zur Ukraine sich schlossen. Sachte schwenkt die Kamera über die Babykörbe hinweg, der Raum wirkt nun lichtdurchflutet und verströmt zunehmend ein Gefühl der Wärme. Ein funkelnder Kristallleuchter ist zu sehen, das Babygeschrei wird leiser, wird abgelöst von sanften Klavierklängen und einsetzenden Geigen. Immer mehr Pflegerinnen erscheinen. Sie tragen Schutzmasken und Handschuhe, sie lächeln, wickeln, geben Milchflaschen, sie schaukeln die Babys und streicheln ihre Wangen, bis sie schlafen oder wenigstens zufrieden schauen. Aus dem anfänglichen Weckruf ist die Botschaft erwachsen, dass niemand sich sorgen müsse: Die Babys sind in guten Händen. Nur nicht in denen der Eltern.