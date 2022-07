Interview von Joachim Käppner und Sophie Kobel

Ein sehr heißer Tag in Berlin, Swetlana Tichanowskaja atmet tief durch in der kühlen Hotellobby. Sie ist in der Stadt als Gastrednerin zum Gedenken an den deutschen Widerstand gegen Hitler. Draußen steht die Polizei, Personenschützer des Bundeskriminalamtes sind nicht weit. Ihr Leben, sagt sie, stehe seit 2020 auf dem Kopf. Sie nimmt sich viel Zeit für das Gespräch, und je länger es dauert, desto mehr strahlt sie eine tiefere innere Kraft aus und den Willen, sich niemals zu beugen.